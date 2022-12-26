Yunusemre Belediyesi ilçede arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere 2023 yılında da arı kovanı desteğinde bulunacak.

Yunusemre Belediyesi ilçede arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere 2023 yılında da arı kovanı desteğinde bulunacak.

Yunusemre Belediyesi ilçede kırsal kalkınma projeleriyle üreticilerini desteklemeye devam ediyor. Yunusemre Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 2023 yılında da arıcılık yapan üreticilere kovan dağıtımı yapacak. Üreticilerden 6 Ocak tarihine kadar talep toplanacak. Çalışmaya dair bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Üreticimizin yanında olmayı önemsiyoruz. İlçemizde arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla geçen yıllarda yaptığımız gibi bu yıl da kovan dağıtımı yapacağız. Bunun için üreticilerimizden 6 Ocak tarihine kadar talep toplamaya başlayacağız” dedi.

Kovan desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerin Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne şahsen dilekçe, ikametgâh, nüfus cüzdanı fotokopisi, Arıcılık Belgesi veya Arıcılar Birliği’ne üyelik belgesi ile başvurabileceği açıklandı.