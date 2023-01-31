Manisa Yunusemre Belediyesi, 2023 yılı için aşılama çalışması için talep toplayacak. Ağaçlarına aşılama yaptırmak isteyen üreticiler, Yunusemre Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek.

Manisa Yunusemre Belediyesi, 2023 yılı için aşılama çalışması için talep toplayacak. Ağaçlarına aşılama yaptırmak isteyen üreticiler, Yunusemre Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek.

Tarımsal hizmetlerde vatandaşları her daim destekleyen, üreticilere fidan dağıtımı, arıcılık, organik tarım desteklemeleri gibi birçok hizmet ulaştıran Yunusemre Belediyesi, meyveciliği geliştirmek amacıyla her yıl yaptığı aşılama çalışmalarını bu yıl da sürdürecek. 2023 yılı aşılama çalışmalarından faydalanmak isteyen üreticiler belediye binasında bulunan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne gelerek aşılama için başvuruda bulunabilecek. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Yuntdağı Bölgesi’ndeki ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla yaptığımız çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aşılama programından faydalanmak isteyen üreticilerimizi bekliyoruz” dedi.