Yunusemre Belediyesi personeli, kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla belediye hizmet binası önünde konuşlandırılan mobil araçta Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu. Kan bağışına vatandaşlar da destek verdi.

Yunusemre Belediyesi ve Türk Kızılay Manisa Şubesi önemli bir etkinlik düzenledi. Yunusemre Belediyesi’nin bulunduğu 100. Yıl Meydan’ında konuşlandırılan mobil araçta belediye personelleri ve vatandaşlar kan desteği verdi. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, belediye personelinin kan bağışı hakkında “Kızılay Manisa Şubesi’yle iş birliği yaparak, Manisa’mızda ve ülkemizde kan ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 100. Yıl Meydanı’nda bulunan belediye binamızın önünde kan bağışı yapıldı. Belediye personelimiz ve vatandaşlarımızın bağışları sayesinde dayanışma ruhunu arttırmak istiyoruz” dedi.