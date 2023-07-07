Yunusemre Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, gündemdeki 21 maddenin görüşülmesi için Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında toplandı.

Yunusemre Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında düzenlenen toplantıda 21 madde görüşüldü. Toplantıda Yunusemre Belediyesi’nin önemli projeleri arasında yer alan güneş enerji santraliyle ilgili banka ile sözleşme yapılması için Başkan Çerçi’ye yetki verilmesi görüşüldü.

Başkan Çerçi’ye borçlanma için yetki verildi

Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, projeyi kısa süre içerisinde hayata geçirmeyi istediklerini belirterek, “Güneş enerji santralimizle ilgili bildiğiniz gibi daha önceden borçlanma kararı almıştık. Krediyi finanse edecek banka ile anlaştık. Ocak’ta meclisten geçen projenin bankayla sözleşme yetkisinin şahsıma verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Madde oy birliği ile meclisten geçti. Afet İşleri Müdürlüğü ve ilgili komisyonun kurulması da kabul edildi. Ağustos ayı meclis toplantısının 1 Ağustos Salı günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.