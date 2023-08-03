Yunusemre Belediyesi’nin 2015 yılından bu yana sürdürdüğü aşılama çalışmalarında bu yıl da menengiç ağaçlarına Antep fıstığı, ahlat ağaçlarına da armut aşılaması yapıldı.

Kırsal kalkınma projeleriyle üreticisini her zaman destekleyen Yunusemre Belediyesi, bu yıl da aşılama çalışmalarını sürdürdü. Menengiç ağaçlarına Antep fıstığı, ahlat ağaçlarına da armut aşılaması yapılırken; Yunusemre Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü teknik personeli, aşılama çalışmalarını denetledi. 2023 yılı aşılamalarıyla bölgede verim ve çeşitliliğin arttırıldığını vurgulayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kırsal kalkınma projelerimizle üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 2015 yılından beri üreticilerimize verdiğimiz aşılama desteğimizi bu yıl da sürdürdük. 2023 yılında 7 bin 110 göz armut, 62 bin 890 göz de Antep fıstığı aşılaması yaptık. Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşlarımıza ekonomik katkı sağlamak için proje üretimini sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.