Yunusemre Belediyesi, Aile Danışmanlığı hizmetiyle çiftlerin yaşadığı sıkıntılar, ailelerin çocuklarına yaklaşımı, sınav stresi yönetimi gibi konularda problem yaşayan ailelere yardımcı oluyor.

Yunusemre Belediyesi, Aile Danışmanlığı hizmetiyle çiftlerin yaşadığı sıkıntılar, ailelerin çocuklarına yaklaşımı, sınav stresi yönetimi gibi konularda problem yaşayan ailelere yardımcı oluyor.

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla, Yunusemre Kent Konseyi binasında bulunan Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi’nde, Aile Danışmanı Sema Yıldırım tarafından ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti veriliyor. Yenimahalle’de bulunan Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi’ne ulaşmak isteyen vatandaşların, 0236 211 36 03’ü arayıp randevu alabileceği ifade edildi. Hizmetin ilçede büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ailesi, eşi veya arkadaşlarıyla çeşitli problemler yaşayan birçok vatandaşa burada yardımcı olunduğunu söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Aile ve çocuk ilişkilerinde davranış bozukluklarının önemi, çocuklar ile iletişim noktasında ailelerin yaklaşımı, öğrencilerin sınav stresi yönetimi gibi konularda vatandaşlarımıza uzman aile danışmanımız tarafından ücretsiz olarak aile danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere yoğun ilgi göstermesi ne kadar doğru bir karar verdiğimizin en güzel örneği. Belediye olarak rutin hizmetlerimizin yanı sıra bu tür konularda da vatandaşlarımızın her zaman yanında olarak, onlara destek oluyoruz” dedi.