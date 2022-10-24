Yunusemre Belediyespor, ligin 4. haftasında konuk ettiği Özçamdibispor’u her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Yunusemre Belediyespor, ligin 4. haftasında konuk ettiği Özçamdibispor’u her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 4. haftasında Yunusemre Belediyespor, İzmir temsilcisi Özçamdibispor ile karşı karşıya geldi. Muradiye Futbol Sahası’nda oynanan maçta her iki yarıda goller bulan Yunusemre Belediyespor, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak zirve yarışında önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Mavi Beyazlı ekibi galibiyete taşıyan golleri 19. dakikada penaltıdan Enes Yıldırım, 80. dakikada Semih Baştan kaydetti. Maçtan sonra galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşayan Yunusemre Belediyespor, bu sonuçla puanını 7’ye çıkardı. Yunusemre, haftaya İstanbul ekibi Ortaköyspor’a konuk olacak.

Stat: Muradiye Futbol Sahası

Hakemler: Salih Taştepe xx, Ahmet Eser xx, Batuhan Aykut xx

Yunusemre Belediyespor: Engin Tuna xx, Şevket Güngör xx, Ali Aykan Keskin xx, (Serhat Cengiz dk. 88 x), Onurcan Küçük xx, Gökhan Dincer xx, Kerem Dönertaş xx, Mustafa Kaya x (Mehmet Tosun dk. 46 xx), Şerif Ali Eğilmez xx, Batuhan Dinçer Yokuş xx (Bayram Büstaç dk. 77 x) Enes Yıldırım xxx (Serhan Karahan dk. 85 x), Furkan Parsak x (Semih Baştan dk. 46 xx)

Özçamdibispor: Doğancan Ereşmeli x, Burak Demireğen x (Hazar Daşçı dk. 62), Mustafa Hakkı x, Feyyaz Alış x, Ekrem Aydemir x, Görkem Ali Kınay x (Bilal Kılıç dk. 62 x), Serkan Işık x (Önder Sezar Mangu dk. 84 x) Bünyamin Demir x (Enes Erdal İç dk. 46 x), Yasir Akan x (Aydın Kuzu dk. 46 x) Uğur Karakaş x, Erdal Alıcı x.

Goller: Enes Yıldırım (dk. 19 pen.), Semih Baştan (dk. 80) (Yunusemre Belediyespor).

Sarı kartlar: Ali Aykan Keskin, Furkan Parsak, Gökhan Dincer, Semih Baştan (Yunusemre Belediyespor), Doğancan Ereşmeli, Kerem Dönertaş, Bilal Kılıç, Serkan Işık (Özçamdibispor).