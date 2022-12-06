Yunusemre Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, konuk ettiği Aydın Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü’nü 37-18 yenerek 2. lige galibiyetle başladı.

Yunusemre Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, konuk ettiği Aydın Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü’nü 37-18 yenerek 2. lige galibiyetle başladı.

Hentbolda Manisa’yı temsil eden Yunusemre Belediyespor, 2. lige farklı galibiyetle başladı. Çok Amaçlı Spor Salonu’nda oynanan maçta Aydın Yurdum Gençlikspor’u ağırlayan Mavi Beyazlılar, ilk devreyi 18-7 önde kapatırken, maçı da 37-18 kazandı. Karşılaşmaya Rasim Şekerci, Ahmet Yaren, Berk Öztürk, Cesur Çiftçi, Oğuz Atıcı, Süleyman Angi, Mehmet Küçük ilk 7’siyle başlayan ve iyi bir oyun sergileyen Yunusemre’de kaptan Ahmet Yaren 8, Berk Öztürk ve Mehmet Küçük 6’şar, Oğuz Atıcı 3, Mustafa Enes Koca, Emir Koçyiğit, Süleyman Angi, Cesur Çiftçi, Kağan Yamaç 2’şer, Rasim Şekerci, Haktan Galitekin, Göktu Arslantürk ve Buğra Yılmaz ise 1’er gole imza attı. Mücadeleyi izleyen Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater birlikte takımı tebrik ederek, başarıların devamını diledi.