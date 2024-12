Yunusemre Belediyesi’nce 100. Yıl Meydanı’na konumlandırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykelinin açılışı törenle yapıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban heykel belediyeciliği değil, insan odaklı belediyecilik yaptıklarını belirterek, “Hiçbir güç Atatürk’ü halkın gönlünden söküp atamadı, atamayacak” dedi.

Yunusemre Belediyesi 100. Yıl Meydanı’na konuşlandırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykelinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın ev sahipliğinde yağmur altında gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Manisa Birlik Başkanı Mustafa Pala, “Uzun yıllardır bu kentte Atatürk heykeli, büstü açılışına hasret kalmıştık. Anıt Atatürk’ün 10 Ekim 1925’te Manisa’ya ziyaretinde giydiği kıyafetten esinlenerek yapılmıştır. Bizler Atatürk’ün yolundan gitmeye ant içmiş insanlarız. Atatürk’ün yolu bilimin aydınlattığı çağdaş uygarlık yoludur. Bir takım insanlar para harcanmasını gerekçe göstererek ‘işte bunlar anıt yapıyor’ diyeceklerdir. Onların amacı harcanan para değil; Atatürk’e karşı görüşlerini açıklamaktır. Biz Atatürk’ün askerleriyiz demeye, diyenleri korumaya devam edeceğiz. Manisa’ya bu anıtı kazandırmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, “Bu açılışı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin yıldönümünde yapıyoruz. Bana göre insan haklarının en büyük savunucusu kurucumuz ve kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk’tür. Neden derseniz Türk toplumunu tebadan çıkartıp yurttaş bilincine eriştirdiği, kadın yurttaşlara birçok Avrupa ülkesinden önce 5 Aralık 1934’te seçme ve seçilme başta olmak üzere siyasi haklarını verdiği, tüm dünyayı ilgilendiren savaşlarda ‘Yurtta barış, dünyada barış’ dediği, cumhuriyeti kurup kimsesizlerin kimsesi yaptığı içindir" dedi.

“Heykel belediyeciliği değil insan odaklı belediyecilik yapıyoruz”

Heykel belediyeciliği yaptıkları yönündeki eleştirilere de yanıt veren Başkan Balaban şöyle dedi: “Heykel belediyeciliği değil, insan odaklı belediyecilik yapıyoruz. Büyükşehir ve Şehzadeler Belediyesi ile birlikte insanlara dokunuyoruz. Onların sorunlarına çözüm buluyoruz. Devasa yapılar yapıp 3-5 kişiyi zengin etmek yerine tüm artı değeri tabana yayıyoruz. Halkla paylaşıyoruz, paylaşmaya da devam edeceğiz. Bu heykelin yapılışında belediyemizin ciddi bir ekonomik masrafı olmadı. Bu güzel heykeli Mustafa Pala ve arkadaşları hediye etti. Kendilerine bu konuda teşekkür ediyorum ama harcamamız gerekseydi ne olursa olsun Atatürk heykeli için gerekeni harcardık. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Heykeli konuşlandırdığımız alana 100. Yıl Meydanı diyorsunuz. 100. Yıl’a Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde geliyorsunuz ama Atatürk’ü atlıyorsunuz. Yıllar de geçse yüzyıllar da geçse Atatürk bu milletin kalbinde yaşamaya devam edecek. Hiçbir güç onu halkın gönlünden söküp atamadı, atamayacak.”

"Atatürk’ü yaşatmaya devam edeceğiz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de, “31 Mart’ta bir değişim gerçekleşti, hep söyledik ki bu değişim bir isim değişikliği değildir bir fikri değişimi diye. Artık Manisa’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı fısıltılarla değil, haykırılarak her yerde söyleniyor ve söylenmeye de devam edecektir. Heykelimizden veya Atatürk’ün adından rahatsız olanlar varsa daha çok rahatsız olacaksınız çünkü Gazi Mustafa Kemal’in askerleri Manisa’nın her yerindedir. Atatürk’ü sadece heykellerle değil ilkelerinde inkılaplarında ve her şeyden önemlisi cumhuriyete sahip çıkan insanlar olarak yaşatmaya devam edeceğiz. Kalbimizdeki Atatürk sevgisi asla tükenmeyecektir. Bunu tükenmesini bekleyenler hüsrana uğrayacaktır. Artık bu meydanda ve ülkemin tüm meydanlarında Atatürk’ün askerleri bu fikrin takipçisi olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından heykelin açılışı davetlilerle birlikte yapıldı. Tören sonunda Manisa Birlik Başkanı Mustafa Pala ve Heykeltıraş Nusret Demir’e teşekkür plaketi verildi.

Törene; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, CHP İl Başkan Yardımcısı Sercan Bozyaka, başkan yardımcıları, sivil toplum kurtuluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.