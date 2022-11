Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri tarafından kent merkezinde şüpheli şahıslara göz açtırılmıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimler çerçevesinde durumundan şüphelenilen şahıslara yönelik araştırmalar yapılıyor. Kent merkezinin ara sokaklarında, caddelerinde mesire alanlarında sürekli devriye halinde bulunan yunus timleri, şüphelendikleri kişilerin üst aramasını ve kimlik kontrollerini gerçekleştiriyor. Yunus timleri, aranması bulunan yada üzerinde her hangi bir suç unsuruyla karşılaşan şahıslar hakkında ise yasal işlem başlatıyor. Denetimlere aralıksız bir şekilde devam ettiklerini belirten yunus timleri, halkın can ve mal güvenliğini korumak için her daim görev başında olduklarını vurguladı.