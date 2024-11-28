Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde görev alan yunus polisler, ileri sürüş ve güvenli müdahale eğitimlerini başarıyla tamamladı. Aldıkları eğitimleri sahada icra eden motosikletli polis timleri, geride kalan bir aylık sürede suç ve suçlularla mücadele önemli rol aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği özel eğitimi başarıyla tamamlayan motosikletli yunus polislerine İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından sertifikaları takdim edildi. Yunuslar tarafından törende yapılan gösteri ve operasyon seremonisi ise büyük beğeni topladı. Dinç yaptığı konuşmada, "Yunus polislerimiz aldıkları

üst düzey eğitimlerle hem hız hem de refleks konusunda kendilerini kanıtladı. Başkent halkının huzuru ve güvenliği onların ellerinde" dedi.

Yunusların yakaladığı şüphelilerden 23’ü tutuklandı

Son 1 ayda yunus polisler tarafından yapılan çalışmalarda hakkında aranma kararı bulunan 17 şüpheli yakalandı. Ekipler, narkotik suçuna karışan 73 şüpheliyi de yakalayarak, ilgili birimlere teslim etti. Yakalanan şüphelilerden 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalışmalarda ele geçirilen 93 ruhsatsız tabancanın inceleneceği aktarıldı.