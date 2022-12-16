Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Çorlu’da durdurdukları bir araçtan indirilen iki şahsın kaba üst yoklamasında 672 adet uyuşturucu hap olarak nitelendirilen sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Çorlu’da durdurdukları bir araçtan indirilen iki şahsın kaba üst yoklamasında 672 adet uyuşturucu hap olarak nitelendirilen sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Cemaliye Mahallesi Fatih Camii civarında şüphelendiği bir aracı durduran Motosikletli Yunus Timleri, araçta bulunan E.C.K. ve M.D. isimli şahsın kaba üst yoklamasını yaptı. Şahısların üzerinden 672 adet uyuşturucu hap olarak nitelendirilen sentetik ecza hapı çıktı.

Ele geçirilen 672 adet hap muhafaza altına alınırken, karakola götürülen 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Öte yandan Yunus polislerinin yaptığı başarılı çalışmalar vatandaştan takdir topluyor.