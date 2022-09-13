Terzibaba Camisinde kılınan cenaze namazına Vali Mehmet Makas, çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaşlar katıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerinde görevli polis memuru Salih Şimşek (51), cumartesi günü kalp krizi geçirerek Atakum ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp damarına stent takılan Gümüşhane Kelkit doğumlu 4 çocuk babası Şimşek, hastanede hayatını kaybetti.

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