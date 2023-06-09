Eskişehir’in Yunus Emre Mahallesi’ndeki yolların çukurlu ve çamurlu olmasından şikâyetçi olan bir vatandaş, mahalleliler olarak zorluk yaşadıklarını belirterek yetkililere çağrı yaptı.

Mihalıççık İlçesine Bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar yolların bozuk olmasından şikâyetçi. Çukurlar sebebiyle araçlarının hasar gördüğünü ve yağmur yağdığı zaman yolların çamurlandığını belirten mahalleli, yolların düzeltilmesi konusunda yetkililere çağrıda bulundu. Bölgede çiftçilik yapan Şükrü Doğan ise, “Benim aklım erdiğinden beri bu yollar yapılmadı. Belediye geldi, geri gitti. Yollar yine böyle çukurlu kaldı. Çamurun içindeyiz, her yer bozuk. Yağmur yağdığı zaman burası deniz oluyor, göle dönüyor. Araç kullanmakta zorlanıyoruz, bazen maddi hasar oluşuyor. Senede 3 kere ön takımları yaptırıyorum, binlerce lira maliyeti oldu. Yetkililere yolların yapılması konusunda çağrım var” dedi.