Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri’nde, çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz olarak düzenlenecek bahar dönemi kursları için kayıtlar 24 Şubat tarihine kadar uzatıldı.

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri’nde, çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz olarak düzenlenecek bahar dönemi kursları için kayıtlar 24 Şubat tarihine kadar uzatıldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi’nde faaliyete geçirilen Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek bahar dönemi kursları için kayıtlar devam ediyor.

Hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlilerin vazgeçilmezi haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri’nde yapılacak kurslarda hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik eğitimler yer alıyor. 4-9 yaş arası çocuklar için jimnastik, 7-15 yaş arası çocuklar için basketbol, voleybol, tekvando, masa tenisi, 7-13 yaş çocuklar için futbol, 7-12 yaş çocuklar için judo ve 6-13 yaş arası çocuklar için de satranç kursları düzenlenecek. Yine uzman eğitmenler tarafından 18 yaş üstü yetişkinlere ise aerobik, pilates ve zumba kursları verilecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek kurslar için 6 Şubat’ta başlayan kayıt işlemleri, yaşanan deprem felaketlerinden ötürü 24 Şubat tarihine kadar uzatıldı. Kurslara katılmak isteyenler kayıt formuna, duyuru görselinde yer alan QR kod ile ulaşabilecek.