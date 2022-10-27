Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, öğrencilerin ders dışı alanlarda ve çeşitli konularda bilgi sahibi olmaları amacıyla seminerler düzenliyor

Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, öğrencilerin ders dışı alanlarda ve çeşitli konularda bilgi sahibi olmaları amacıyla seminerler düzenliyor

Bu çerçevede gerçekleştirilen ilk seminer olan “Mimikri ve Mimesis”, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğretim Görevlisi Zeynep Fırat tarafından verildi.

“Öğrencilerin doğadan ilham alarak farklı düşünmelerini amaçlıyoruz”

Seminere katılan öğrencilerin doğayı düşünerek izlemelerini ve doğadan ilham alarak farklı düşünmelerini amaçladıklarını vurgulayan Öğretim Görevlisi Fırat, sunumunda “Mimikri ve Mimesis” kavramlarını örneklerle açıkladı.

Fırat, Mimikri ve Mimesis’e ilişkin şunları söyledi: “Mimikri canlıların korunmak ya da kamuflaj amacıyla birbirini taklit etmesi ve kendileri için yararlı olabilecek bir şekilde kullanmaları anlamına geliyor. Mimesis de bunun sanatsal yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Biomimesis ise doğadan ilham alarak yeni tasarımların yapılması, insanların teknolojide veya kullanacakları tasarımda sanatsal olarak doğayı ilham almaları, kullanmaları anlamına geliyor.”