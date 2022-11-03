Manisa’da 8. Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinlikleri çerçevesinde Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi tarafından düzenlenen Cemevi Programı büyük beğeniyle izlendi.

Manisa’da 8. Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinlikleri çerçevesinde Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi tarafından düzenlenen Cemevi Programı büyük beğeniyle izlendi.

Yunus Emre hazretlerinin adını taşıyan Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinlikleri dolu dolu devam ediyor. Manisalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi tarafından Yunus Emre’yi Anma programı düzenlendi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda düzenlenen programa Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı Semih Balaban, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Manisa Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Haydar İzci, Yunusemre Belediye Meclis Üyeleri, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Programda vakıf temsilcileri tarafından kurulan dost meclisinde Hacı Bektaşı Veli ve Yunus Emre’nin hayatından kesitler paylaşıldı. Meclisin sunumunu Alevi Dedesi Muhammed Akgül gerçekleştirirken; zakirler, okudukları deyiş ve ağıtlarla eşlik etti. Programın sonunda Alevi Dedesi Muhammed Akgül’e Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve Belediye Başkanvekili Arif Alkan tarafından çiçek ve tablo hediye edildi.