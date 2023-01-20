Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında, Türkçeye olan yoğun talebi karşıladığı temsilciliklerinin arasına Tanzanya’yı da ekledi.

Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında, Türkçeye olan yoğun talebi karşıladığı temsilciliklerinin arasına Tanzanya’yı da ekledi.

Yunus Emre’nin felsefesini, Türkiye’yi, Türkçeyi ve Türk kültürünü tanıtan Yunus Emre Enstitü, Cumhuriyet’in 100. yılında ilk yurt dışı temsilciliğini Doğu Afrika ülkeleri arasında yer alan Tanzanya’da açtı.

Tanzanya’da Zanzibar Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen yurt dışı temsilciliğinin açılışına Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, Devrimci Zanzibar Hükumeti Eğitim ve Mesleki Terbiye Bakanlığı Başsekreteri Khamis Abdulla Said, Zanzibar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Mohammed Awadelkarim Elhussein Elhassan, akademisyenler, öğrenciler, davetliler ile Türkiye’ye ve Tanzanyalılar katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün Zanzibar’da açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Dr. Güllüoğlu, “Tanzanya’da Türkçeyi ve Türk kültürünü yaygınlaştıracak olan Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür ederim. Enstitü, burada binlerce kişiyi Türkçe ve Türk kültürüyle bir araya getirerek Türkiye ile kalıcı bağlar kurmalarını sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye ile ticaret yapmak istiyorsanız ve Türk dizilerini daha iyi anlamak istiyorsanız Türkçe öğrenin” ifadelerini kullanan Güllüoğlu, Tanzanyalıları Türkçe öğrenmeleri yönünde teşvik etti.

Yüzlerce Tanzanyalı Türkçe öğrendi

Enstitünün dijital ortamda düzenlediği Türkçe kursları aracılığıyla yüzlerce Tanzanyalı Türkçe öğrenme ve Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Enstitü, 2023 yılında çevrim içi olarak başlattığı Türkçe kurslarını fiziki ortama taşımaya yönelik yurt dışındaki üniversitelerle iş birliği gerçekleştirme ve yurt dışı temsilcilikleri açma çalışmalarına devam ediyor.

Türk kültürü dünyaya tanıtılıyor

Yunus Emre Enstitüsü tarafından uluslararası geniş bir zeminde gerçekleştirilen Türkçe öğretimi faaliyetleri ve kültürel aktiviteler aracılığıyla tarih boyunca kadim medeniyetlerle kültürel etkileşimde bulunan Türk kültürü, bütün dünyaya tanıtılıyor.

Enstitü, Türkçenin uluslararası standartlarda ve bilimsel yöntemler ışığında yaygınlaştırılması, dünyanın dört bir yanında Türkçenin yankılanması ve muhtelif faaliyetler aracılığıyla kültürel etkileşim oluşturulabilmesi gayesiyle Cumhuriyet’in 100. yılına yakışacak faaliyetler düzenlemeyi hedefliyor.