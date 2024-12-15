Yunus Emre Enstitüsü ve Romanya Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Tercihim Türkçe Projesi, Romanya’da 2024 yılı Ocak ayında 6 pilot okulda uygulanmaya başlandı. 2024 yılı Eylül ayında ise okul sayısı 16’ya, öğrenci sayısı bine yaklaştı.

Tercihim Türkçe Projesi’nin bir alt kolu olan Kardeş Okul Projesi kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Romanya’da Türkçe öğretilen okulların müdürleri misafir edilerek İstanbul’daki okullarla kardeş okul protokolü imzalandı.

Türkçe, genç nesillerin dünya dil haritasına yeni bir pencere

11 Aralık Çarşamba günü Romanya’dan Türkiye’ye gelen okul müdürleri ve Romanya Eğitim Bakanlığı yetkilileri İstanbul Havalimanında İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Nezir Eryarsoy ve kardeş okul müdürleri tarafından çiçeklerle karşılandı. 4 gün süren ziyarette bir dizi ziyaret ve program gerçekleşti.

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaret edilip görüşmelerin ardından Rumen misafirler İstanbul’un tarihi yarımadasını keşfetme fırsatı yakaladılar. Aynı günün akşamında Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen yemek töreninde Rumen misafirler ile kardeş okul müdürleri arasındaki dostluk pekiştirildi.

12 Aralık Perşembe günü Romanya’dan gelen okul müdürleri kardeş okulları ziyaret ederek Türkiye’deki okulların fiziki yapısı ve eğitim kalitesini yerinde görüp inceleme imkânı kazandılar. Rumen misafirler kardeş okullarını ziyaret ettikten sonra İstanbul’daki kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ettiler. Ziyaretlerde projenin iki ülke açısından önemine vurgu yapılarak karşılıklı hediyeler verildi. Daha sonra Güngören, Bağcılar ve diğer ilçe kaymakamlıkları ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ziyaret edilerek önümüzdeki süreçte ortak yapılabilecek faaliyetler hakkında fikir alışverişi yapıldı. Akşam Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Rumen misafirlere Türk gecesi düzenlenerek halk oyunları, semazen gösterisi ve Türk mutfağından eşsiz lezzetler ikram edildi.

Resmi ziyaretlerin ardından kardeş okul müdürleri ile boğaz gezisi yapılarak İstanbul’un tarihi siluetini denizden görme fırsatı yakaladılar.

13 Aralık Cuma günü ise İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde “Kardeş Okul Protokol İmza Töreni” gerçekleşti. İmza törenine; İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mehmet Nezir Eryarsoy ve Özcan Türkoğlu, Romanya Eğitim Bakanlığı temsilcisi Vildan Bormammet, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk, Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Dairesi Başkanı Doç. Dr. Emrah Boylu, Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız, Romanya ve Türkiye kardeş okul müdürleri ve birçok davetli katıldı.

Öğrenciler için yaşam boyu kullanacakları bir kültürel sermaye

İmza töreninin ardından yapılan konuşmalarda Romanya ve Türkiye arasındaki dostluğun Kardeş Okul Projesi ile daha da güçleneceği belirtildi. Projenin devamında kardeş okullardaki öğrenciler karşılıklı ziyaretler yaparak Romanya ve Türkiye arasındaki dostluk bağlarını güçlendirerek kültür köprüleri kuracak. Romanya’dan gelen okul yöneticileri de gösterilen yakın ilgi ve dostluk için teşekkür dileklerini sundular. En kısa zaman içinde Türk öğrencileri ve misafirleri Romanya’da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdiler.

İki kültürün birbirini daha iyi tanımasına hizmet ediyor

Ziyaretin son gününde Rumen misafirler İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezerek İstanbul’u ve Türkiye’yi daha yakından tanıma fırsatı buldular. Misafirler kardeş okulların yöneticileri tarafından akşam Romanya’ya yolcu edildiler. Büyük bir memnuniyet ve mutlulukla ülkelerine dönen misafirler kardeş okulları ile vedalaşarak mutluluklarını dile getirdiler.

Türk dilinin ve kültürünün dünyanın her yerinde tanınmasını amaçlayan Yunus Emre Enstitüsü, gerçekleştirdiği bu ve diğer projeleri ile kültürümüzün ve dilimizin dünyanın dört bir yanında tanınmasını amaçlıyor.