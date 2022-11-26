Yunus Emre Enstitüsü, çocuklar ile gençlerin yapay zeka ve NFT gibi yeni teknolojileri kullanarak sanat eserleri üretmesi ve dünyada bu alanda çok kültürlü bir topluluk oluşturulması amacıyla “Tanışkan Projesi”ni hayata geçirdi.

Yunus Emre Enstitüsü, çocuklar ile gençlerin yapay zeka ve NFT gibi yeni teknolojileri kullanarak sanat eserleri üretmesi ve dünyada bu alanda çok kültürlü bir topluluk oluşturulması amacıyla “Tanışkan Projesi”ni hayata geçirdi.

Enstitünün İstanbul’daki hizmet binasında gerçekleştirilen lansman programına Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, enstitü uzmanları, teknoloji meraklısı çocuklar, gençler, aileler ve davetliler katıldı. Proje, yapay zeka ve NFT gibi yeni teknolojiler ile yeni hikayeler oluşturmak ve anlatmak için imkân sağlıyor. Diğer yandan kadim hikâyelerde yer alan değerlerden hareketle geçmiş ile gelecek arasında kurulabilecek bağlantılar için yeni fırsatlar oluşturuyor. Bu sayede gençler, yapay zeka gibi yeni teknolojiler üzerinden oluşturdukları alan vasıtasıyla kendilerini ifade ederken yeni hikâyeler oluşturuyor.

Projede çocukların “tanış” olması için birbirlerine hediye tasarladıkları bir paylaşım ortamı oluşturularak hem teknoloji ile hem birbirleriyle tanışmaları sağlandı. Atölye çerçevesinde sunumlar ve uygulamaların ardından kavramsal sohbet etkinliği gerçekleştirildi. Yunus Emre şiirleri görselleştirilerek, kişisel avatarlar oluşturuldu. Program, avatarların dijital sergiye yüklenmesi ve hediye aksesuarlarının dağıtılmasıyla sona erdi.

Lansmanda konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, “Yunus Emre Enstitüsü’nü yapay zeka ile özellikle de yeni teknolojileri kullanarak Yunus felsefesini sanat yoluyla hem Türkiye’deki hem de dünyadaki çocuklarla buluşturma etkinliğidir. Buradaki temel amacımız çağdaş yöntemlerle özellikle yapay zekayı ve teknolojiyi kullanarak Yunus’un bütün dünyaya getirdiği evrensel mesajları çocukların yapay zekayı kullanarak yeni eserler ortaya çıkartmasıdır. Başarabilirsek dünya çapında çocukların ürettikleri bu düşüncelerin sanata yansımasını ortak bir sergi ile bütün dünyada paylaşacağız. Yapay zeka ile çocuklar bu dönemin dilini kullanarak sanat eseri üretmek durumundalar. Onun için biz de daha küçük yaşlarda buna katkıda bulunmak için ortak bir proje gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Yapay zeka ile konuşmayı öğrenmemiz lazım”

Atölye hakkında bilgi veren eğitmen Bager Akbay, “Dünya tarihi boyunca insanlar üretimi değiştirdiler. Başta her şeyi kendimiz yapıyorduk. Sonra bazı şeyleri yapmak için aletler ürettik. Sonra fabrikalar ürettik. Sonra fiziksel şeyleri zihinsel fabrikalar dediğimiz yazılımları üreterek sistemler kurduk. Günümüzde o kadar çok şey üretiyoruz ki; artık yapay zeka bunlarla beslenerek ne yapacağımızı tahmin edebiliyor. Fotoğraf çektiğimiz zaman onu nasıl düzelteceğini biliyor. Yapay zeka metin üretimi ile başladı, şuan resim üretiminde yapay zeka var, yakında video ve aplikasyon gelecek. Böyle bir dünya korkutucu geliyor, işimizi elimizden alacak gibi geliyor. Ama aslında hiçbir zaman alet icat edilince işsiz kalmadık. Önce yapay zeka ile konuşmayı, onu anlamayı, ona bir şey yaptırmayı öğrenmemiz lazım” şeklinde konuştu.

“Yapay zeka ile iletişim kurmayı öğrenecekler ki ileride yönetmeyi öğrenebilsinler””

Yapay zeka ile ilgili bilgi veren Akbay, “O yüzden bizim derdimizi çocukların erken yaşta bu aletleri kullanmayı öğrenmesi sonrasında da bu sistemleri beslemeyi öğrenmesidir. Çünkü yapay zeka bizden öğrenir. Yapay zekanın bizi yönettiği bir dünya değil, bizim yapay zekayı kullanarak daha güzel bir dünya görmemiz lazım. Buradaki mottomuz, Yunus Emre’nin ’gelin tanış olalım’ sözünden çıkıyor. Yapay zeka ile biz tanışalım, yapay zeka ile uğraşan gençler birbirleriyle tanışsın. Beraber yapay zekanın geleceği hakkında bir şeyler söyleyebilsinler. Bugün çocuklar yapay zekaya resimler yaptıracaklar. Çocuklar burada yapay zeka ile iletişim kurmayı öğrenecekler ki ileride yönetmeyi öğrenebilsinler” açıklamasında bulundu.

“Açıklayıcı konuşmazsak yanlış anlayabiliyor”

Atölyeye katılan öğrencilerden Esil Ayman, “Bugün yapay zeka ile ilgili bilgiler öğreniyoruz. Yapay zekaya bir şeyler anlatıyoruz. Yapay zeka bize resimler çiziyor. Yapay zeka ile nasıl konuşacağımızı gösteriyoruz. Açıklayıcı konuşmazsak yanlış anlayabiliyor. Bugün bunu öğrendim. Çok heyecanlıyız” dedi.