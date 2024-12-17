Yunus Emre Enstitüsü, Romanya’da "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında 10. Geleneksel Türkçe Şiir Okuma Yarışması’nı düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü, Romanya’nın Dobruca bölgesindeki devlet okullarına yönelik olarak Tercihim Türkçe Projesi kapsamında Köstence İl Eğitim Müfettişliği iş birliğinde Köstence ili ve çevre yerleşim birimlerinden öğrencilerin katıldığı "10. Geleneksel Türkçe Şiir Okuma Yarışması" düzenledi.

Etkinliğe, Türkiye’nin Köstence Başkonsolosu Ozan Çakır, Romanya Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa Yıldız, Türkolog, Şair ve Yazar Emel Emin, Köstence okullarında görevli müdürler, öğretmenler, veliler ve birçok davetli katıldı.

“Proje ilerleyen süreçte Romanya geneline yayılacak”

Programın açılış konuşmasında söz alan Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Yıldız, Türkçenin ve Türk kültürünün kurduğu kültürlerarası köprüye değinerek, yarışmaya katılan tüm öğrencilere özverilerinden, Türkiye’ye ve Türkçeye olan ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Yıldız, "Ortak tarihimizin ve kültürel ögelerimizin bulunduğu ülkelerden birisi olan Romanya’da Yunus Emre Enstitüsü olarak her geçen gün çalışmalarımızı artırıyoruz. Tercihim Türkçe Projesi ile Romanya’daki devlet okullarında Türkçe öğretimi yaygınlaşmaya başladı. Romanya’da yılbaşında 6 okulla başladığımız projeye bugün 16 okulla ve yüzlerce öğrenciyle devam ediyoruz. Okullarda farklı kültür sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Öğrenciler Türkçe öğrenirken Türk tarihini, adetlerini, sanatını ve mutfağını da öğrenmiş oluyor. Şimdilik Bükreş’te yürüttüğümüz proje ilerleyen süreçte Romanya geneline yayılacak. İş birliği anlamında Romanya Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, okullarımıza, Türkçeye gönül veren değerli öğrencilerimize ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza teşekkür ederim” dedi.

“Bizler ortak tarihi, benzer adetleri, ortak kelimeleri olan iki milletiz”

Başkonsolos Çakır, yaptığı konuşmada, “Yunus Emre Enstitüsünün varlığı ve etkinlikleriyle iki ülke arasındaki bağı kuvvetlendirmesi ve ortak değerler etrafında buluşturması gerçekten takdire şayandır. Bizler ortak tarihi, benzer adetleri, ortak kelimeleri olan iki milletiz. Karasal ortak bir sınırımız yok ama Karadeniz aracılığıyla komşuyuz. Daha paylaşacağımız pek çok değerimiz, kuracağımız çok köprümüz var. Hep birlikte dostluk köprülerimize tuğla taşımaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygı ve en iyi dileklerimle selamlıyor, tüm çocuklara başarılar diliyorum” dedi.

Dört farklı kategoride dört farklı şiir okundu

Köstence ili ve çevre yerleşim birimlerinden öğrencilerin katıldığı yarışma, çeşitli yaş gruplarında dört kategoride gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından yaklaşık 100 çocuğun katıldığı yarışmada Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Çocukluk”, Abdurrahim Karakoç’un “İncitme”, Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Zafer Türküsü” ve Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Kitabım” isimli şiirleri okundu. Çocuklar, Türkçe şiirleri okuyarak Türkiye sevgilerini büyük bir coşkuyla ifade ettiler.

Yarışmaya katılan tüm çocuklara hediyeler verildi

Yarışmanın ardından her kategoride ilk 5’e giren yarışmacılara özel ödüllerin verilmesinin yanı sıra tüm öğrencilere Yunus Emre Enstitüsünce özenle hazırlanan hediyeler ve katılım belgeleri takdim edildi. Köstence’de büyük bir coşkuyla gerçekleşen yarışma, çekilen toplu hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Romanya’da Türkçe öğretimine yönelik çalışmalar devam ediyor

Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretimi konusunda düzenlediği kurslarla ve Romanya’da Kamu Çalışanlarına Türkçe Öğretimi (KATÖP) Projesi ile üst düzey binlerce görevliye Türkçe öğretti. Enstitünün uhdesinde başlatılan Tercihim Türkçe Projesi ile de devlet okullarında Rumen öğrenciler Türkçe öğreniyor.