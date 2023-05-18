Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, “Hedefimiz, yıl sonuna kadar Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye’ye yurt dışında 100 kültür merkezi kazandırmak” dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, enstitünün faaliyetleri hakkında İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Ateş, Türk dilini ve kültürünü dünyaya tanıtmak için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. Ateş, yurt dışında gerçekleştirdikleri faaliyetleri yönetecek insan yetiştirmenin çok kıymetli olduğunu belirterek, “Yılda ortalama bin tane faaliyet yapılıyor, günde üç faaliyet demektir. Bazı faaliyetlerimiz çok küçük faaliyetler, bazıları tanışma, mutfak etkinliği, bazıları da daha büyük ölçekli faaliyetler oluyor. Konserler, tiyatro oyunları, kendi merkezlerimizdeki kurs etkinlikleri, sürekli devam eden faaliyetlerdir. Merkezlerimiz, sivil ortamlar oldukları için herkes istediği gibi önceden randevu almadan gelebiliyorlar. Herkese açık, büyükelçilikler gibi değil” diye konuştu.

“Türk kültürünü tanıtmak için ’Türk Kültürünün ABC’ adlı kitap çıkardık”

Ateş, yaz dönemlerinde "biletini göster, bedava kurs" şeklinde kısa ücretsiz kurslar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Türkiye’nin kültürünü tanıtmak için yabancılara yönelik olarak ’Türk Kültürünün ABC’ adlı kitap çıkardık. Onu İngilizce ve diğer Batı dillerine çevireceğiz. Böylelikle herkesin elinde el eseri olacak, Türkiye’deki kültürel unsurları görmüş olacak” dedi.

Ateş, Kültür Haritası adı altında ikinci bir eser çıkardıklarını ve bu eserin Türkiye’deki senaristlerin, yazarların kullanabileceği farklı coğrafyalarda kullanılan deyimler, kültürel unsurlar, yemekler ve tarihi konuları içerdiğini ifade etti.

“Yurt dışında birebir tanıtım yapıyoruz”

Diplomatik ilişkilerin bittiği yerde Yunus Emre Enstitüsü olarak ülkelerle hoşgörü içerisinde ilişki kurduklarını ifade eden Ateş, “Çatışma bölgeleri olan Afganistan’dan Somali’ye kadar oralarda da Türkiye’deki gençliğin çabalarını, bilime olan yatkınlık, bilişimdeki başarılar, Türkiye’deki yatırımcılar gibi konularda yurt dışında birebir tanıtım yapıyoruz. Böylelikle iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine zemin hazırlıyoruz. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı, deprem dolayısıyla bu seneki hedefimizi durdurmuştuk. Allah’a şükür üç ay içerisindeki toparlandık. Hedefimiz, yıl sonuna kadar Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye’ye yurt dışında 100 kültür merkezi kazandırmak” ifadelerini kullandı.