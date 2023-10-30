Yunus Emre Enstitü, birçok ülkede Türkiye’nin 100 yıllık güçlü serüveni boyunca tarihten edebiyata, tiyatrodan sanata çeşitli alanlarda kadim Anadolu kültürünü ve Cumhuriyet ile gelişen Türk kültürünü harmanlayarak hafızalarda iz bırakan “Cumhuriyet” temalı faaliyetlere imza attı.

Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları tarafından Kurtuluş Savaşı’nın zaferle taçlandırılarak Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin başlatıldığı Cumhuriyet’in ilanının 100. yıl dönümünü dünyanın dört bir köşesinde büyük bir coşkuyla kutladı. Avusturya’nın başkenti Viyana’da Viyana Büyükelçiliği ve Viyana Yunus Emre Enstitüsü tarafından “100. Yıl Konseri” düzenlendi. Viyana’nın görkemli mimari yapıları arasında yer alan tarihi Ehrbahr Sarayı’nın ev sahipliği yaptığı etkinlikte Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı. Programa, Avusturya’daki Türk kurumların temsilcileri, diplomatlar ve davetliler katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Antakya Medeniyetler Korosu tarafından hazırlanan özel seçki dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ise “Türkiye’nin Uzun Hikâyesi: Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı” isimli fotoğraf sergisi açıldı. Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonunda açılışı gerçekleştirilen sergi, Bakü Yunus Emre Enstitüsü, Koç Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Anadolu Ajansı ve VEKAM Kütüphanesi iş birliğinde yapıldı. Programda ayrıca Bakü Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonunda Azerbaycanlı sanatçı Gülyanaq Memmedova ile Piyanist Nergiz Aliyeva tarafından mini bir konser verildi.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da ise TRT yapımı “Cumhuriyet” filmi gösterildi. Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliğinde düzenlenen programda, yönetmenliğini Ziya Öztan’ın üstlendiği, senaryosunu Turgut Özakman’ın yazdığı ve başrollerini Rutkay Aziz ile Savaş Dinçel’in paylaştığı 1998 yapımı “Cumhuriyet” gösterildi. Film, Bosna Hersekliler tarafından beğeniyle izlendi. Boşnakça alt yazıyla gösterilen filmde, Kurtuluş Savaşı’nın ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet’in ilanına giden yolda yaşadıkları anlatılıyor. Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen film gösteriminin yanı sıra Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk filmi gösterimi yapıldı.

Türkiye’nin Strazburg Başkonsolosluğu ve Paris Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Fransa’nın Strazburg şehrinde ise “Türklerin 100’leri” başlıklı fotoğraf sergisi düzenlendi. Strazburg Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde küratörlüğünü Mehmet Aslan’ın üstlendiği sergide 50 fotoğraf yer aldı. Türkiye’nin farklı bölgelerine has zenginlikleri, 25 Türk fotoğraf sanatçısının kadrajından ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Programda Neyzen Pelin Başar ve Piyanist Güray Başol tarafından resital verilmesinin ardından gastrodiplomasi faaliyeti düzenlenerek, Türk mutfağının tanıtımı yapıldı.

Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinin himayelerinde Londra Yunus Emre Enstitüsü ve Londra Oda Orkestrası (London Chamber Orchestra) iş birliğiyle ise “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Konseri” gerçekleştirildi. Amaryllis Fleming Konser Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Türk Besteci Yalçın Tura’nın piyano konçertosunun dünya prömiyeri yapıldı. Müzik şölenine Yalçın Tura’nın oğlu Besteci ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Hasan Niyazi Tura önderlik etti. Programda Yalçın Tura’nın yeni bestelerinin yanı sıra Hasan Uçarsu, Ralph Vaughan Williams ve Frederick Delius gibi iki ülkenin önde gelen sanatçılarının eserleri icra edildi.

İspanya’nın başkenti Madrid’de ise “Dünden Bugüne Türkiye-İspanya İlişkileri” başlıklı panel düzenlendi. Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliği ve Madrid Yunus Emre Enstitüsü tarafından İspanya Milli Kütüphanesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen panelde, Türkiye ve İspanya arasındaki tarihi ve siyasi ilişkiler tarihçiler tarafından ele alındı. “Dünden Bugüne Türkiye-İspanya İlişkileri” başlıklı panel, Türk Müzisyen Berk Gürman’ın konseriyle sona erdi.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü tarafından 100. yıl kutlamaları çerçevesinde “100. Yıl Konseri” ve “Beylikten Cumhuriyet’e Anadolu Kıyafetleri Defilesi” düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ile Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde düzenlenen “100. Yıl Konseri”nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından oluşan “Allegra Ensemble Topluluğu” sahne aldı. Allegra Ensemble Topluluğu, keman, viyola, viyolonsel, flüt ve piyano eşliğinde davetlilere unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ), Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Bursa Olgunlaşma Enstitüsünün katkılarıyla da “Beylikten Cumhuriyet’e Anadolu Kıyafetleri Defilesi” gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel düzenlenen iki etkinlik de yoğun ilgi gördü.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, yaptığı açıklamada, “Yunus Emre Enstitüsü olarak ‘10. yılda demir ağlarla örülen Türkiye’den 100. yılda dünyayı kültür ağlarıyla ören Türkiye’ye’ düsturuyla Cumhuriyetimizin 100. yılında bütün dünyayı kültür ağlarıyla ördük. Türk milletinin öz değeri ‘can felsefesini’ ve Yunus Emre’nin barış iklimini Enstitümüzün kuruluşundan Cumhuriyetimizin 100. yılına dünyanın dört bir köşesine taşıdık” ifadelerini kullandı.

Ateş, “100. yıl kapsamında dünya genelinde bulunan 90’a yakın temsilciliğimizde sergi, söyleşi, konser, atölye çalışmaları başta olmak üzere çeşitli etkinliklerle kadim Anadolu kültürünü ve Cumhuriyet ile gelişen Türk kültürünün zenginliklerini uluslararası arenada gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle gözler önüne serdik. Yıl sonuna kadar yurt içinde ve yurt dışında ‘Cumhuriyet’ temalı büyük ölçekli faaliyetler gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.