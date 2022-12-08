Ekmekçi, başarılı bir performans ortaya koyarak Aycha alanında dünya ikinciliği elde etti.

Alpagut Turan Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Dünya Alpagut Şampiyonası Bursa’da başladı. Turnuvaya 23 ülkeden 400 sporcu katıldı. Göztepe MTAL öğrencisi Yunus Emre Ekmekçi, Wushu’da Aycha alanında dünya ikinciliği elde etti.

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