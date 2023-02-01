Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör Küme’de mücadele eden Çukurköyspor, Yunus Emre Ekiz’i transfer etti.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör Küme’de mücadele eden Çukurköyspor, Yunus Emre Ekiz’i transfer etti.

Tavşanlı amatör liginin tecrübeli futbolcusu Yunus Emre Ekiz Çukurköyspor’a imza attı.

Transfer hakkında konuşan Başkan Onur Cihat Çetin, "Herşey Çukurköy halkı için, böylesine tecrübeli ve genç futbolcuları renklerimize katmak kolay olmuyor, lakin Çukurköy için her zaman en iyisini yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Şampiyonluk Çukurköyspor için çok yakın" dedi.