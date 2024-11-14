Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin yan tarafında bulunan 700 araç kapasiteli otopark, Eskişehir Valiliği tarafından yenileniyor.

Bünyesinde 134 poliklinik ve 855 yatan hasta kapasitesi bulundurarak günde ortalama 9 bin 500 kişiye hizmet veren Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin 700 araç kapasiteli otoparkı, 2024 yılı başlarında iki katına çıkartılmıştı. Hastane binasının yan tarafındaki boş arazinin otopark olarak açılmasıyla toplam araç kapasitesi bin 400’e ulaşmıştı.

Eskişehir Valiliği tarafından hastanenin yeni otoparkında yenileme çalışmaları başlatılarak, toprak olan zemine kilit taş döşeniyor. Vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabildiği otoparktaki toz sorunu ortadan kaldırılırken, hastane çevresinin daha temiz olması sağlandı.