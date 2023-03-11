Bilecik İl Müftülüğü koordinesinde Yunus Emre Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından hayırsever vatandaşların katkılarıyla yapımı tamamlanan Yunus Emre Camii, dualarla açıldı.

Açılış nedeniyle camide tören düzenlendi. Açılış Programına Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Yunus Emre Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, tüm hayırseverlere teşekkür ederek, “14 Şubat 2020 yılında temelini attığımız camimizi 3 yıl gibi bir sürede yönetim olarak siz değerli bağışçılarımız sayesinde bitirerek ibadete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Camimiz, bin 160 metreküp arsa üzerine 300 metreküp oturum alanı üzerine yapılmıştır. 450 metrekare kapalı ibadet alanı olan camimizde 750 kişi aynı anda ibadet edebilecektir. Bütün bağışçılarımız, dernek yönetimimiz ve cami imamımız Ramazan Bostancı’ya göstermiş oldukları azami gayretlerinden ötürü huzurlarınızda teşekkür eder, maddi ve manevi katkıları bulunan halkımızdan Allah razı olsun” dedi.

Vali Kızılkaya yaptığı konuşmada, “Makam ve şöhret için yaptığımız her şey bu dünyada kalacak. Biz işlerimizi nasıl kalıcı hale getirebilirizin gayretinde olmalıyız. Eğer yaptığımız işlerin sonunda Allah rızası varsa biz o işimizi geçiciden kalıcıya çevirebiliriz. Şu camiler için harcanan paralar geçiciydi. Bu eserlere katkı koyan herkes harcadığını, kalıcıya döndürdü. Ne mutlu o insanlara. Ne mutlu bu işlere vesile olan kimselere” dedi.

Konuşmalarının ardından İl Müftüsü Erhun’un yapmış olduğu dua ile birlikte kurdele kesilerek Yunus Emre Camii’nin açılışı gerçekleştirildi.