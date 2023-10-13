Efeler İlçe Müftülüğü koordinesinde ve hayırseverlerin katkıları ile tamamlanan Yunus Emre 4-6 Yaş Kur’an Kursu düzenlenen tören ile açıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende açış konuşmasını Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının ardından söz alan İl Müftüsü Hasan Güneş, "4-6 yaş Kur’an Kursumuz ilçemize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun. İnşasında emeği ve katkısı bulunanlara çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim Peygamber Efendimiz (s.a.s.); ‘Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim’ buyuruyor. Güzel ahlakı çocuklarımıza ve gençlerimize bu yaşlarda öğreteceğiz. Gayemiz vatanını ve milletini seven gençlerin yetişmesidir" dedi.

4-6 Yaş Kur’an kurslarında çocuklara vatan, millet, ezan ve bayrak sevgisinin öğretildiğine dikkati çeken Müftü Güneş, “Çocuklarımız geleceğimiz dolayısıyla onlara çok iyi rol model olmalıyız. Anne babalar olarak evlatlarımıza dürüstlüğü, saygıyı ve sevgiyi iyi öğretmeliyiz. Amacımız ahlaklı bir genç olarak vatanını ve milletini seven nesil yetiştirmektir" diye konuştu.

Konuşmasının ardından İl Müftüsü Güneş, Yunus Emre 4-6 Yaş Kur’an Kursu‘nun hayırlı olması temennisinde bulunarak açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Kur’an Kursu’nu gezen İl Müftüsü Güneş, öğreticilerden bilgi alarak bir süre çocuklarla sohbet etti.

4-6 yaş Kur’an Kursu açılışına, Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, şube müdürü, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.