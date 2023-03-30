Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri yaptıkları çalışmalarda 33 aranan şahsı yakaladı.

Yunus ekipleri son günlerde yapmış olduğu çalışmalarda, aralarında hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 33 aranan şahsı yakaladı. Ekipler, 9 şahıstan değişik miktarlarda narkotik maddeler ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda 1 şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca yakalanırken, 2 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı otomobil ele geçirildi. Ayrıca 3 şüpheli hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.