Galatasaraylı futbolcusu Yunus Akgün, Trabzonspor maçında attığı golle Trendyol Süper Lig’de bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı. Yunus, UEFA Avrupa Ligi’nde de 5 golü bulunuyor.

Trendyol 16. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün kaydetti. Karşılaşmanın 29. dakikasında Dries Mertens’in ara pasında sağ kanatta topu alan Yunus ekibini geçip ceza yayının sağ tarafından meşin yuvarlak ağlara gitti ve Galatasaray 2-1 öne geçti.

24 yaşındaki futbolcu bu golle, Süper Lig’deki gol sayısı 4’e çıkardı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 5 gol atan Akgün, toplamda 9 gole ulaştı.

Müsabakaya 11’de başlayan Yunus Akgün, yerini 75. dakikada Victor Osimhen’e bıraktı.