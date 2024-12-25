Yunusemre Belediyesi, Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Yuntdağyenice Mahallesinde yaşayan kadınlara yönelik kanser taraması ve bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Kanserden korunma ve erken teşhisin önemi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Yunusemre Belediyesi, Yuntdağyenice Mahallesinde yaşayan 15 kadını Merkezefendi Devlet Hastanesi Kanser Erken Teşhis ve Tarama Eğitim Merkezi (KETEM)’ne yönlendirerek gerekli taramaların yapılmasını sağladı. Taramaların ardından, Yunusemre Kültür Parkı’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında da meme kanserinde erken teşhisin önemi ele alındı. Toplantıda Yuntdağyenicelilerle bir araya gelen Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı hizmetler konusunda bilgi verdi. Etkinlik sonunda mahalle sakinleri, Başkan Yardımcısı Gürtunca’ya mahalleleriyle ilgili isteklerini iletti. Yuntdağyeniceli kadınlar verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Yapılan bilgilendirmelerin ardından kadınlar, Yunusemre Belediyesi Manisa Osmanlı Müzesi’ni ve İrfan Meclisi’ni gezdi.