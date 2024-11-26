Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yuntdağı bölgesinde bulunan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinledi. Toplantıda bölgeye yapılması planlanan yatırımlar, belediye hizmetleri ve projeler masaya yatırıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında Yuntdağı’ndaki mahallelerin muhtarlarıyla toplantı yapıldı. Belediye Encümen Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, Başkan Balaban’a Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzci ve Emine Özge Arslan eşlik etti.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Balaban, Yuntdağı’na büyük önem verdiklerini belirterek, “Göreve geldiğimiz günden itibaren hiçbir mahallemizde ayrım gözetmeden hizmet veriyoruz. Yuntdağı, hem doğal güzellikleri hem de kültürel dokusuyla ilçemizin önemli bir bölgesi. Bu bölgedeki kırsal mahallelerimize belediyemizin rutin hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da destekler sunuyoruz. Bugün muhtarlarımızla bir araya gelerek ihtiyaçları, önerileri ve talepleri değerlendirdik. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için muhtarlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda söz alan muhtarlar ise oldukça verimli geçen istişareden dolayı Başkan Balaban ve ekibine teşekkür etti.