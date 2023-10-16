Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından 2 lastik bot ve bir can salı içinde Türk karasularına geri itilen 69 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik botlar ve bir can salı içinde çok sayıda düzensiz göçmenin açık denizde sürüklendiği bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botları yönlendirdi.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlar can salı içindeki düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 69 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.