Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber tekne içindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan toplam 22 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.