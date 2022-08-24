Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 6 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sabah erken saatlerde Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-4302 belirtilen yere gitti.

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği anlaşılan can salı içerisindeki 6 düzensiz göçmen Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.