Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi” ifadelerine yer verildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının düzensiz göçmenleri geri itmesi, Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız hava aracı (İHA) ile görüntülendi.

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