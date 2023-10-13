Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca lastik bot içerisinde Türk karasularına gri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.