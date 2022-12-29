Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 06.55 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yine saat 07.55 sıralarında, Yunanistan unsurlarınca Çeşme ilçesi açıklarında Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 35 düzensiz göçmen daha kurtarıldı.

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