Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Tük karasularına geri itilen can salları içindeki 16’sı çocuk 51 düzensiz göçmen ve bir göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dalaman ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 35 düzensiz göçmen (beraberinde 16 çocuk) kurtarılmış ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.