İzmir’in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 133 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir’in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 133 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 7 Aralık günü Menderes ilçesi açıklarında, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgelere giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 ayrı lastik bot içerisindeki 46 göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Aralık günü saat 04.30 ve 06.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 ayrı lastik bot içerisindeki 87 göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.