Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, dün saat 17.15’te, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edinildi. Görevlendirilen ekiplerce, Yunanistan unsularınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çaycuma’da 40 öğrenci besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Çaycuma’da 40 öğrenci besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

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