Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 Kasım’da saat 00.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen can salı içerisindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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