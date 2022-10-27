Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün farklı saatlerde Menderes, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 5 can salı ve 4 lastik bot içerisindeki toplamda 193 düzensiz göçmeni kurtardı. Öte yandan aynı gün Çeşme açıklarında da lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 21 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

İzmir’in Menderes, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 193 düzensiz göçmen kurtarıldı. Öte yandan, Çeşme açıklarında da lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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