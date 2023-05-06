Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplamda 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir’in Menderes ve Seferihisar açıklarında meydana gelen olaylarda, denizde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen ile Seferihisar ilçesi açıklarında 2 can salı içerisindeki toplam 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği belirlenen göçmenler, karaya çıkartıldıktan sonra işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.