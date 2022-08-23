Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Vali Akbıyık, çocuk oyun parkı açılışını yaptı

Vali Akbıyık, çocuk oyun parkı açılışını yaptı

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