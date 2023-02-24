Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23 Şubat saat 20.55 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi tarafından kurtarıldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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