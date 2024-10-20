Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları'nın güney doğusunda düzensiz göçmeneleri taşıyan bot bıraktığını görüntüledi.ANKARA (İGFA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA ile keşif ve gözetlemeler de Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botu takıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın faaliyeti esnasında, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları’nın güney doğusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan bot bıraktığı görüntülendi.

Düzensiz göçmenlerin bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldığı bildirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1847933342664049101