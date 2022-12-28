Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasa dışı yollarla Yunanistan’dan ülkemize sızmaya çalışan 16 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartalları’mız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

Polisten yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına denetim: 100 bin lira ceza kesildi

Polisten yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına denetim: 100 bin lira ceza kesildi

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