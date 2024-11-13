Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı kırsal Mursallı Mahallesi, yaklaşık 102 yıl önce köyden ayrılan Yunanlıların torunlarını ağırladı. Yunanistan’da yaşadıkları köyün adı da Mursalli olan Yunanlı heyetin, bölgede incir yetiştirdikleri ve Yunanistan’da bile incir ile ilgili tüm terimlerin Türkçe olarak kullandıkları öğrenildi.

Yunanlı misafirlere ev sahipliği yapan Aydınlı iş insanı ve Mursallı sakinlerinden Tansel Önder, kendisinin de Yunanca bilmesinden dolayı, gelen heyet ile zaman zaman Türkçe zaman zaman da Yunanca konuştuklarını belirterek eskiden kalan dostlukları sürdürdüklerini belirtti. Ziyaret kapsamında köyde bulunan tarihi kiliseyi de ziyaret eden Yunanlı heyet, köyde yaklaşık 1.5 asırdan bu yana ayakta olan bazı evleri de ziyaret etti.

Mursallı Köyü’nün tarihinin oldukça eski olduğunu belirten Tansel Önder, “Kurtuluş Savaşı’na kadar köyümüzde yaşayan Yunanlılar 1922-1923 yıllarında köyümüzü terk etmiş. Eskiden kasaba olan köyümüzde Rumlardan kalma bir tane kilise ve bir kaç tane ahşap ev halen mevcudiyetini koruyor. Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle Yunan hükümeti arasında 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan şehrinde imzalan Nüfus Mübadelesi sözleşmeleri ile Mursallı’da bulunan Yunanlılar ve Selanik-Grevena belde ve köylerdeki Türkler ile yer değiştirmişlerdir. Aradan geçen yaklaşık 102 yıla rağmen köyümüzden Yunanistan’a Yunanistan’da köyümüze ziyaretler devam ediyor. Bugün Evia Adası’nın Belediye Başkanı da gelen konuklarımız arasında” diyerek dostluk ilişkilerini sürdürdüklerini belirtti.

“İncir üretimini Yunanistan’da da sürdürüyorlar”

İncirin anavatanı Aydın’ın Germencik ilçesi Mursallı Köyü’nden bir asır önce Yunanistan’a gidenlerin Yunanistan’da da incir üretimi yaptıklarını belirten Tansel Önder, “Yunanlılar köyümüzden ayrıldıktan sonra Yunanistan’ın Evia Adası’na gitmişler ve bu adada yerleştikleri bölgeye de Mursalli adını vermişler. Atalarından öğrendikleri şekilde Türk usulüne göre incir yetiştiriyorlar. Yani kültürel bağlantılarımız devam ediyor. Yunanistan’da incir üretimi ve işlemesi üzerine tüm terimler Türkçe. İncir üzerine konuşurken aynı dili kullanıyoruz” dedi.