Yunanistan Kızılhaç heyetine bağlı yardım ekibi, Bodrum’da dayanışma zinciri oluşturdu. 30 kişilik heyet, getirdikleri yardım kolilerini Türk dostları ile birlikte taşıdı.

Yunanistan Kızılhaç heyetine bağlı yardım ekibi, Bodrum’da dayanışma zinciri oluşturdu. 30 kişilik heyet, getirdikleri yardım kolilerini Türk dostları ile birlikte taşıdı.

“Oallosanthropos-Humanitarian Aid” adlı sosyal dayanışma yardım ekibi Bodrum’a deprem mağdurlarına götürülmek üzere bir kamyonet dolusu yardım malzemesi getirdi. Bodrum Cruise Porta feribotla gelen 30 kişilik heyet, yardım malzemelerini taşırken dostluk zinciri oluşturdu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, ekip liderleri olan Konstantınos Polychronopoulos ve beraberindeki heyeti çiçeklerle karşıladı. Yardım malzemeleri getiren ekibi Bodrum Kızılay Başkanı Sait Güllüoğlu ile birlikte karşılayan Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, “Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın çok selamlarını getirdim sizlere. Bu sıcak yardımlaşmadan dolayı hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız” dedi.

Konstantınos Polychronopoulos ise şunları söyledi:

“Biz biriz, hep de birdik, hep bir olmaya devam edeceğiz. Burada çok mutluyuz. Kucaklaştığımız için, birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Ne kadar daha yardım edebilirsek o kadar mutlu olacağız. Yine buraya geleceğiz ve deprem bölgesindeki insanlara yemek yapacağız.”

Yunanistan’ın Atina şehrinden ve Patmos Adası’ndan gelen yardım heyeti ve gönüllüleri ile birlikte Bodrum Kızılay gönüllüleri ve belediye personeli, deprem bölgesine götürülecek olan yardım malzemelerini limanda 10 metre dostluk ve dayanışma zinciri oluşturarak birlikte taşıdı. Yunanistan’dan gelen ekip lideri ve beraberindeki heyet, taşınan yardım malzemelerini Hatay’a götürmek üzere yola çıktı.